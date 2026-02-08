¿Un paso al Oscar? Anderson triunfó en la gala del Sindicato de Directores de Hollywood

El trabajo como director de "One Battle After Another" le significó a Paul Thomas Anderson ganar el mayor reconocimiento de la gala del Directors Guild of America, premio que muchos consideran lo deja ad portas de ganar su primer Oscar, en su cuarta nominación.

El sindicato hollywoodense celebró su gran noche en Los Angeles, California, donde Anderson se impuso como mejor director al mexicano Guillermo del Toro ("Frankenstein"); Chloé Zhao ("Hamnet"); Ryan Coogler ("Sinners"); y Josh Safdie ("Marty Supreme").

En los premios Oscar, también compite con Zhao, Coogler y Safdi; mientras que para la mejor película del año "One Battle After Another" enfrena a "Bugonia,F1,Frankenstein,Hamnet,Marty Supreme,Sentimental Value,Sinners,The Secret Agent" y "Train Dreams".

Por su rol en "One Battle After Another" el actor Leonardo DiCaprio está nominado al Oscar al mejor actor, y el 15 de marzo próximo podría sumar una estatuilla a la que posee por "The Revenant", de 2016.

La película de Anderson sigue la historia de un exrevolucionario que se ve obligado a enfrentar su pasado tras la desaparición de su hija.

Entre otros, los Directors Guild of America Awards también premiaron a Charlie Polinger, por "The Plague", como mejor director debutante; a Amanda Marsalis, por el capítulo "6:00 PM" de la serie "The Pitt", como mejor dirección en serie dramática; y a Seth Rogen y Evan Goldberg, por el capítulo "The Oner" de "The Studio", por mejor dirección en comedia;