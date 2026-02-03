Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago18.7°
Humedad73%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Cine

Robert Pattinson y Zendaya protagonizan la comedia romántica "The Drama"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La película llegará a los cines en abril.

Robert Pattinson y Zendaya protagonizan la comedia romántica
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El estudio A24 estrenó el trailer de "The Drama", una nueva película de género romántica protagonizada por Robert Pattinson y Zendaya.

Allí los actores interpretan a una pareja que está preparando su fiesta de matrimonio cuando el personaje de Zendaya revela un profundo y oscuro secreto que lleva ocultando por años.

La película también tiene en su elenco a Mamoudou Athie, Alana Haim y Hailey Gates, y cuenta con la dirección de Kristoffer Borgli ("Dream scenario").

El estreno de "The Drama" en cines está fijado para el próximo 3 de abril.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada