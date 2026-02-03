Robert Pattinson y Zendaya protagonizan la comedia romántica "The Drama"

El estudio A24 estrenó el trailer de "The Drama", una nueva película de género romántica protagonizada por Robert Pattinson y Zendaya.

Allí los actores interpretan a una pareja que está preparando su fiesta de matrimonio cuando el personaje de Zendaya revela un profundo y oscuro secreto que lleva ocultando por años.

La película también tiene en su elenco a Mamoudou Athie, Alana Haim y Hailey Gates, y cuenta con la dirección de Kristoffer Borgli ("Dream scenario").

El estreno de "The Drama" en cines está fijado para el próximo 3 de abril.