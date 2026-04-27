Confirman película de Django y El Zorro: Tiene la bendición de Tarantino

Un sorprendente choque de mundos se dará en la gran pantalla al confirmarse el desarrollo de la película "Django/Zorro", que reúne al legendario justiciero enmascarado con el esclavo convertido en cazarrecompensas de la película "Django Unchained" de Quentin Tarantino.

Desde Deadline informaron que Sony Pictures le dio el vamos a este crossover, contratando al guionista ganador del Oscar Brian Helgeland, reconocido por su trabajo en "L.A. Confidential" y "Mystic River", para escribir la película inspirada en el cómic homónimo escrito por Matt Wagner y el propio Tarantino.

Publicado en 2014 por la editorial Dynamite, "Django/Zorro" se presentó como una secuela oficial de "Django Unchained", que se estrenó en 2012, mostrando al personaje titular -interpretado por Jamie Foxx en el cine- varios años después ganándose la vida como cazarrecompensas, topándose en su camino con un maduro y sofisticado "Diego de la Vega".

Fascinado por este fascinante personaje, se convierte en su guardaespaldas y pronto ambos se verán involucrados en una lucha para liberar a nativos locales de la esclavitud.

Según el reporte del medio especializado, Tarantino no dirigirá esta película, pero sí dio su bendición al proyecto para que pueda ser desarrollado por Sony.