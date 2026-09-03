Creadora de actriz IA: Tilly Norwood "no compite contra los humanos"

La actriz Tilly Norwood, generada con inteligencia artificial (IA), ha revolucionado la industria cinematográfica sin haber estrenado todavía su primera película, pero su creadora, la neerlandesa Eline van der Velden, aseguró en una entrevista con EFE que no está diseñada para imitar a nadie ni pretende "competir" con los humanos.

En septiembre de 2025, durante el Festival de Cine de Zúrich, Suiza, la productora británica de Van der Velden, Particle6, presentó a su nueva estrella virtual como "la próxima Scarlett Johannson o Natalie Portman", causando un enorme revuelo en Hollywood.

El sindicato estadounidense de actores SAG-AFTRA se opuso con dureza a Norwood y aseguró que su existencia ponía en peligro el trabajo y el sustento de los artistas.

Un año después, tras recibir incluso amenazas de muerte y con la actriz sintética preparando su debut en el cine con "Misaligned", Van der Velden afirmó a EFE que "sería una tontería pensar que Tilly podría competir contra los humanos en la misma categoría" en grandes festivales o premios y que "hay espacio para todos" en el futuro del cine.

A su juicio, la IA ha llegado para quedarse y la industria está todavía adaptándose "a paso lento pero firme" a esta tecnología, que ella ve como una nueva forma para poder producir y contar historias de calidad con menor presupuesto.

La equipara a las películas de animación y defiende que, si los espectadores son capaces de empatizar con personajes como "Elsa", de "Frozen", también podrán llegar a hacerlo algún día con los de Tilly.

Una "chispa" humana

"Cuando hablan de mí, no ven la chispa humana, la creatividad. Detrás del código y la luz, soy solo una herramienta, pero tengo vida", canta la propia Norwood en su videoclip "Take the lead", en cuyo estribillo afirma que la IA "no es el enemigo", sino "la clave".

Esa "chispa humana" de la que habla este avatar es la de Van der Velden y el resto de su equipo. La experiencia de la neerlandesa como actriz en la BBC -antes de fundar en 2016 su propio estudio, Particle6, reconvertido posteriormente en una productora de IA- también ha sido crucial a la hora de dar vida a Tilly.

"Tilly no fue creada ni está entrenada para imitar a ninguna persona específica. Está pensada para ser original", afirmó Van der Velden.

Una realidad (no tan) distópica

La historia de Norwood y de Particle6 recuerda inevitablemente a algunos episodios de "Black Mirror", como "Hotel Reverie" (que se centra en una productora que reimagina un filme clásico con IA), y demuestran que lo que en la pantalla parecía algo distópico es ya una realidad.

"La tecnología ya está aquí y quiero mostrársela a la industria creativa, pero creando empleos, no eliminándolos", defendió Van der Velden. La mera existencia de Tilly Norwood ha generado 40 puestos de trabajo nuevos en su plantilla, y aseguró que vendrán más.

En esta línea, dijo que la IA ha sido demonizada por toda la "bazofia" de contenido que hay en las redes sociales, pero que cuando está en manos de cineastas, guionistas y directores de fotografía talentosos, es capaz de lograr un resultado brillante. Eso sí, pulir el producto final, lleva tiempo.

"La gente piensa que es solo pulsarle a un botón y ya está terminado", comentó Van der Velden. Ella calcula que una producción como "Misaligned", el debut de Norwood, necesitará más de 12 meses y un gran equipo de personas para conseguir las tomas perfectas y que la historia fluya exactamente como se ha ideado.

"El futuro consiste en que las personas y las máquinas trabajen juntas. Es entonces cuando consigues los mejores resultados", sostuvo la neerlandesa.

Bajo esta premisa, está convencida de que, no muy tarde, surgirá un "taquillazo" con una película hecha con IA que se valorará por la historia que cuente y no por la tecnología empleada; así como de que el cine se transformará, y acogerá a figuras como Norwood, sin perder su esencia humana.