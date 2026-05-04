Debut de "El Diablo Viste a la Moda 2" recaudó 233 millones de dólares

"The Devil Wears Prada 2" ("El Diablo Viste a la Moda 2") tuvo un reconfortante debut internacional y en su fin de semana de estreno recaudó 77 millones de dólares en las salas de Estados Unidos.

Sin embargo, el impacto a nivel mundial -incluyendo Chile- fue aún más positivo, porque sumó US$156,6 millones, con un total de 233 millones de ingresos para Disney.

En el mercado de EE.UU. se celebró en perspectiva, porque la llegada a los cines de la cinta protagonizada Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt casi triplicó los 27,5 millones del primer fin de semana de su primera parte, en 2006.

De acuerdo a Variety, "El Diablo Viste a la Moda 2" es ahora por ingresos el cuarto mejor debut de 2026 para Hollywood, detrás de "The Super Mario Galaxy Movie" (131 millones), "Michael" (97,5 millones) y "Project Hail Mary" (80 millones).