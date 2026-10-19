El aclamado documental "You Can See Everything" se acerca a Latinoamérica

El celebrado documental "You Can See Everything", atípico proyecto dirigido por Nathan Fielder y Lance Oppenheim sobre la figura de Elizabeth Holmes, fundadora de Theranos y condenada por estafa, se acerca a los cines de Latinoamérica.

Tras su exitoso debut en las salas de Norteamérica este fin de semana, donde se instaló como la segunda película más vista con 15 millones de dólares de recaudación -el mejor estreno para un documental en más de 20 años en EE.UU.-, desde Deadline confirmaron que Sony Pictures Worldwide Acquisitions adquirió los derechos de distribución internacional del documental de A24.

En concreto, Sony Pictures se quedó con los derechos para Latinoamérica, Alemania y Austria, Escandinavia, Grecia, Oriente Medio, Israel, la India, Sudáfrica, Corea del Sur y el Sudeste Asiático.

De momento, no se ha revelado fecha de estreno en Chile ni en el resto de la región.

No es la primera vez que Sony y A24 logran alianzas de distribución internacional, siendo el caso más reciente "Amores Materialistas", con Dakota Johnson, Chris Evans y Pedro Pascal, que llegó a los cines chilenos gracias a este acuerdo.

"You Can See Everything" sigue a la empresaria Elizabeth Holmes en la previa a su ingreso a una prisión federal de Estados Unidos por un bullado caso de fraude con su empresa Theranos. Su éxito en salas norteamericanas en llamativo al tratarse de un documental y porque hasta hace dos meses el filme se había mantenido en secreto hasta que se pudo ver por primera vez este septiembre en el Festival de Telluride.

La cinta dura 172 minutos, casi tres horas, y solo ha recibido elogios por parte de la prensa especializada.