"No hay una película igual": Aclamado documental "You Can See Everything" estrena trailer y confirma estreno

Los estudios A24 estrenaron el trailer de "You Can See Everything", un nuevo documental dirigido por Nathan Fielder y Lance Oppenheim que tiene a la crítica rendida a sus pies.

La excéntrica película sigue a la empresaria Elizabeth Holmes en la previa a su ingreso a una prisión federal de Estados Unidos por un bullado caso de fraude con su empresa Theranos.

Según la premisa de la obra, Holmes y su pareja invitaron a Fielder y a su equipo a compartir la intimidad de su hogar durante tres años. En las imágenes del trailer se pueden apreciar incómodas situaciones y algunos rasgos de la manipulación que ejerce Holmes.

¿La mejor película del año?

Tras su estreno en el Festival de Telluride a comienzos de septiembre, "You Can See Everything" sólo ha recibido elogios por parte de la prensa especializada.

El influyente sitio Roger Ebert aseguró que "nunca hemos experimentado una película igual a esta" y agregó que es "una obra de no ficción creativa triunfal, fascinante y en constante transformación, marcada por la curiosidad y un sentido lúdico del humor incómodo".

En tanto el crítico del portal Awards Radar señaló que "pensaré en esta película por el resto de mi vida".

"You can see everything" llegará a los cines el próximo 16 de octubre.