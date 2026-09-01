"Sepultura en el Instituto Nacional" tiene su debut en la sala Ceina

El "Míster Institutano" fue una celebración que en los años '90 marcaba el aniversario del Instituto Nacional, reuniendo a miles de alumnos y exalumnos en una mezcla de show, concierto y hasta fiesta.

A medida que pasaba la década, con el retorno de la democracia como telón de fondo, el evento por el cumpleaños del liceo más emblemático del país se transformó año a año más un recital, con bandas reconocidas -desde Los Tres a Sinergia o Joe Vasconcellos- y varios grupos del propio colegio

Sin embargo, el año 2003 todo cambió. El centro de alumnos de la época pensó que los entonces 190 años del establecimiento merecían una celebración distinta, quizás hasta apoteósica: Sepultura, la icónica banda brasileña llegó a tocar en un liceo del centro de Santiago.

Más de dos décadas después, ese concierto motiva el estreno del documental "Sepultura en el Instituto Nacional: Labor Omnia Vincit", dirigido por Álvaro Cariqueo Lavín y que reconstruye la historia de cómo una idea terminó en un concierto mítico.

La cinta tendrá su estreno, con una función única, justamente en la sala Ceina -el centro cultural del propio Instituto Nacional- el 7 de octubre, con entradas limitadas a la venta a través de Passline.