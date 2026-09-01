Diputados van por las firmas para interpelar al canciller Pérez Mackenna

Diputadas y diputados de oposición anunciaron este martes la presentación de la primera solicitud de interpelación a un integrante del gabinete del Presidente José Antonio Kast, dirigida al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna.

El anuncio fue liderado por el diputado Nelson Venegas (Partido Socialista), integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, luego de una sesión con el canciller que tuvo carácter secreto a solicitud del propio Ejecutivo.

A través de esta acción, la bancada busca fiscalizar la conducción de la política exterior en sus primeros seis meses de gestión, a la que atribuye falta de comunicación y transparencia hacia el Congreso.

"Hace mucho tiempo que hay muchas respuestas que necesitamos. Lamentablemente, no hemos tenido la relación que hubiéramos querido tener con el ministro de Relaciones Exteriores (...) Han pasado cuestiones que de verdad son muy gravitantes, son muy importantes, y todas las veces que lo citábamos no venía, y cuando viene pide una sesión secreta. Eso, creo yo, atenta contra la transparencia y el escrutinio público", explicó Venegas a Cooperativa.

En esa línea, advirtió que "si bien hay medidas que deben ser secretas, la generalidad de los asuntos públicos debe ser transparente".

Ejes de la interpelación

En cuanto a los motivos de la citación, Venegas detalló en primer lugar las inquietudes en materia económica y diplomática: "Uno de los temas más importantes dice relación con nuestra relación con Estados Unidos, la política arancelaria, cómo va a ser el vínculo con China y la intromisión que ha tenido el embajador norteamericano (Brandon Judd) en asuntos internos".

Asimismo, el legislador señaló que le pedirán Pérez Mackenna aclaraciones sobre la iniciativa "Escudo de las Américas" y la postura institucional frente a eventuales riesgos de "subyugación y dominio en ciertas operaciones".

Otra materia a tratar en la interpelación será la actuación del embajador en Israel, Gabriel Zaliasnik, quien al haber cuestionado el tamaño de la comunidad palestina en Chile "sobrepasó cualquier límite que debería pasar un representante del Estado", acusó el diputado PS.

Finalmente, Venegas anticipó que también tratarán "la situación que se está dando en el Estrecho de Magallanes, respecto de las declaraciones de distintas autoridades argentinas".

Para viabilizar la citación ante el pleno de la Cámara Baja se requieren 52 firmas de respaldo, cifra que la oposición proyecta reunir en los próximos días con el fin de ingresar formalmente la solicitud este lunes.

De ser aprobada la presentación, la sesión de interpelación al canciller se llevará a cabo tras el feriado de Fiestas Patrias.