"Dune: Parte Tres" anticipa una épica conclusión en su tráiler final

Han pasado casi 20 años desde los eventos de la segunda película y "Paul Atreides" (Timothée Chalamet), convertido en un despiadado Emperador, ya conquistó un sinfín de mundos, llevando todo a una épica conclusión en el tráiler final de "Duna: Parte Tres" ("Dune: Part Three").

El cierre de la trilogía dirigida por Denis Villeneuve, que toma como inspiración el segundo libro de la legendaria obra de Frank Herbert, "El Mesías de Dune" ("Dune Messiah"), tendrá a "Muad'Dib" haciendo frente a las consecuencias de su reinado.

A medida que regresan viejos aliados, surgen aterradoras amenazas nuevas y la traición acecha en cada sombra. Atormentado por visiones del colapso imperial y la reaparición de su amor perdido, "Paul" se ve envuelto en una gran conspiración, con "Chani" (Zendaya) en el corazón de este misterio que comienza a revelarse.

Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Isaach de Bankolé, Charlotte Rampling, Anya Taylor-Joy, Robert Pattinson y Javier Bardem completan el elenco, que incluye el regreso de Jason Momoa, quien no es exactamente el "Duncan Idaho" que vimos en la primera película.

"Duna: Parte Tres" llegará a los cines el próximo 17 de diciembre.