Dwayne Johnson se luce como Maui en live action de "Moana"
El adelanto de la película da un primer vistazo del actor en la piel del semidiós.
El adelanto de la película da un primer vistazo del actor en la piel del semidiós.
Este lunes, Disney presentó el primer trailer de "Moana", live action de la película animada del mismo nombre.
En las imágenes, se puede ver a la actriz Catherine Laga'aia en el papel del personaje titular, quien es elegida por el océano para salvar a su pueblo en una especial misión.
En este contexto, la hija del jefe de Motunui debe ir en busca del semidiós Maui -interpretado por Dwayne Johnson- para devolver el corazón robado de la diosa Te Fiti y así intentar salvar a su pueblo.
Respecto a esta carecterización, el intérprete aseguró que necesitaron al menos dos horas y media de maquillaje diario.
"Eso es un adicional de 18 kilos sobre ti", declaró "La Roca" a Entertainment Weekly. "Fue un ajuste en cuanto a cómo trabajar mis emociones a través de las 40 libras de prótesis, cabello y cuerpo que llevaba encima (...) Fue agotador por el traje y el calor que hacía.", añadió.
La cinta, dirigida por Thomas Kail, llegará a los cines el próximo 9 de julio.