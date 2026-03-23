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Tópicos: Magazine | Cine

Dwayne Johnson se luce como Maui en live action de "Moana"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El adelanto de la película da un primer vistazo del actor en la piel del semidiós.

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Este lunes, Disney presentó el primer trailer de "Moana", live action de la película animada del mismo nombre. 

En las imágenes, se puede ver a la actriz Catherine Laga'aia en el papel del personaje titular, quien es elegida por el océano para salvar a su pueblo en una especial misión. 

En este contexto, la hija del jefe de Motunui debe ir en busca del semidiós Maui -interpretado por Dwayne Johnson- para devolver el corazón robado de la diosa Te Fiti y así intentar salvar a su pueblo. 

Respecto a esta carecterización, el intérprete aseguró que necesitaron al menos dos horas y media de maquillaje diario.

"Eso es un adicional de 18 kilos sobre ti", declaró "La Roca" a Entertainment Weekly. "Fue un ajuste en cuanto a cómo trabajar mis emociones a través de las 40 libras de prótesis, cabello y cuerpo que llevaba encima (...) Fue agotador por el traje y el calor que hacía.", añadió. 

La cinta, dirigida por Thomas Kail, llegará a los cines el próximo 9 de julio.  

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