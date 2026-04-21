El horror de "Evil Dead" vuelve a desatarse en el primer tráiler de "En llamas"

La longeva saga de horror "Evil Dead" continúa expandiendo su sanguinario y grotesco universo con nuevas voces que dan una visión renovada a la franquicia creada por Sam Raimi, presentando ahora su próxima entrega cinematográfica que se conocerá como "Evil Dead: En Llamas" ("Evil Dead Burn").

Esta sexta película, que llegará a los cines en julio de este año, es dirigida por el francés Sébastien Vaniček, tras sorprender en 2024 su ópera prima "Infested", donde los habitantes de un edificio se enfrentaban a una plaga de arañas mortales.

Ahora, promete entregar el capítulo "más salvaje y aterrador" del caos demoníaco de "Evil Dead" en esta historia que nos presenta a una mujer que acaba de enviudar, buscando consuelo en la remota casa de la familia junto a sus suegros. Sin embargo, el duelo se verá interrumpido cuando, uno a uno, se van transformando en espíritus demoníacos -Deadites-, convirtiendo la reunión familiar en un verdadero infierno.

El elenco incluye a Souheila Yacoub, Hunter Doohan, Luciane Buchanan, Tandi Wright y George Pullar, con un primer adelanto que tantea el caos a desatarse.

No es la única película de la saga que llegará a futuro, confirmándose una séptima entrega titulada "Evil Dead Wrath", dirigida por Francis Galluppi ("The Last Stop in Yuma County"), que se estrenará en abril de 2028.