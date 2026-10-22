El paralelo entre "Clayface" y Frankenstein: "¿Eres capaz de matar algo que terminas amando?"

Naomi Ackie y Max Minghella llegan al Universo DC (DCU) desde su rincón más oscuro, en las calles de Gotham, sin "Batman" y con uno de los villanos más legendarios del Hombre Murciélago, "Clayface", cuya creación resulta en un inevitable paralelo con una de las obras literarias más emblemáticas de la historia, "Frankenstein o El moderno Prometeo".

En conversación con Cooperativa durante un encuentro virtual con la prensa, Ackie reconoció que hay "elementos familiares" entre el "Víctor Frankenstein" de la novela de Mary Shelley y su personaje, la doctora "Caitlyn Corr", quien somete al actor "Matt Hagen" (Tom Rhys Harries) a un tratamiento experimental que lo transformará en un cambiaformas sediento de venganza, conectando profundamente con el monstruo que ha creado.

"Definitivamente hay algo de 'científico loco' en 'Caitlin Corr'", reconoció la actriz, señalando que lo que la atrajo del guion "fue que hay elementos que nos resultan familiares: hay algo del 'Dr. Frankenstein', hay elementos de 'La mosca' (de David Cronenberg, pero también es una historia que se sostiene por sí misma, en la que realmente entiendes los motivos por los que actúan así. Es una historia tremendamente humana y, dadas las circunstancias de los personajes y el contexto en el que los conocemos, las decisiones que toman parecen bastante justificadas, aunque se trate de una película en la que sabemos que todo va a acabar terriblemente mal".

"Es esa preciosa ironía dramática que hay en la historia del origen de un villano: sabes que todo lo que hay de esperanzador se va a desmoronar para dar lugar al villano que conocemos y amamos y odiamos, o que nos encanta odiar", aseveró.

"La conexión que 'Caitlyn' establece con 'Matt' es más complicada que una simple relación médico-paciente", advirtió Ackie. (Foto: DC Studios)

Ackie no solo sintió un paralelo de su personaje con "Víctor Frankenstein", sino que también pensó en la película "Tenemos que hablar de Kevin" (2011), que protagonizaron Tilda Swinton y Ezra Miller, donde se forma "una de mis peores pesadillas: tener un hijo que luego se convierte en un ser malvado".

"Lo que pasa con la creación es que hay amor en ella y, por eso, está intrínsecamente ligada al horror; tienes que amar esa cosa y ahí radica la tensión. ¿Eres capaz, como ser humano, de matar algo que terminas amando? Y ahí es donde las cosas empiezan a ir mal", reflexionó respecto a su personaje y la creación de Shelley.

En esta historia, agregó Ackie, esto se complica aún más porque "la conexión que 'Caitlyn' establece con 'Matt' es más complicada que una simple relación médico-paciente. Se convierte en algo más y eso también está mal. Así que resulta ser una relación confusa y compleja, y hay amor en ella, y eso es lo que dificulta mucho las cosas".

"Una película ambientada en Gotham es un gran sueño hecho realidad"

Por su parte, Minghella vivió un viaje diferente en su llegada al DCU, pues su personaje de "John Borrelli" es completamente nuevo y eso le permitió enorme libertad al crearlo, trabajando mano a mano con el director James Watkins en la presentación de este detective del Departamento de Policía de Gotham City.

Max Minghella da vida al detective "John Borrelli", un personaje original del DCU. (Foto: DC Studios)

Al conversar con Cooperativa, abordó la gran oportunidad que significó ser parte de una historia del Universo DC, especialmente "una película ambientada en Gotham, es un gran sueño hecho realidad".

Minghella admitió lo divertido que fue crear al personaje de "Borrelli" porque, "más que cualquier otro personaje de la película, era quizás el menos definido antes de empezar a rodar, así que hubo que ir descubriéndolo poco a poco durante el proceso, tanto en la preproducción como a medida que avanzábamos, y James es sencillamente increíble en eso: es extraordinario a la hora de darte espacio para probar cosas y te apoya y anima muchísimo; además, siempre tienes la sensación de que tiene una idea clara y de que va a cuidar de ti y no te va a hacer quedar en ridículo".

Eso sí, el actor de "The Handmaid's Tale" y "Babylon" sabe que aquel cuerpo policial tiene una pésima reputación y eso se mantiene en la historia. "Es un departamento que tiene sus problemas. Y sí, él está realmente preocupado por eso", indicó, cruzando inevitablemente su camino con "Matt Hagen", uno de los tantos horrores que pueblan Gotham.

"Clayface" se estrenó este jueves 22 de octubre en cines.