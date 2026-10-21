Horror corporal, ansiedades y prótesis: Tom Rhys Harries y James Watkins sobre "Clayface"

El Universo DC (DCU) entra en terreno desconocido con su primer thriller de horror, "Clayface", inspirado en uno de los villanos más emblemáticos de la galería de rivales de "Batman" y sin contar con el Hombre Murciélago en la historia, lo que terminó siendo una suerte de bendición para su director James Watkins y su protagonista Tom Rhys Harries al permitirles dar rienda suelta al "body horror" o terror corporal.

Al conversar con Cooperativa en una mesa redonda virtual, el cineasta que encabeza la tercera película del DCU tras "Superman" y "Supergirl" explicó que "las mejores películas de terror, incluido el 'body horror', abordan las ansiedades que todos tenemos y, en lugar de limitarse a provocar sustos repentinos o sobresaltos con sonidos estridentes, terminan calando un poco más hondo".

Por ello, añadió Watkins, "lo interesante del horror corporal, y en nuestra película, es que aborda una ansiedad muy primitiva, que es nuestra falta de control, o la falta de control sobre nuestros cuerpos, o que nuestros cuerpos nos traicionen. Estos son, sin duda, algunos de los miedos con los que más nos identificamos y que todos tenemos en la vida".

Tras su primera aparición en los cómics en un lejano junio de 1940 en las páginas de Detective Comics #40 escrito por Bill Finger con dibujos y tintas de Bob Kane, el legendario cambiaformas protagoniza su propia película en un relato sobre la pérdida de la identidad y la humanidad de un hombre, "Matt Hagen" (Harries), quien pasa de ser una estrella en ascenso en Hollywood a convertirse en un monstruo sediento de venganza.

La ambición científica también resulta clave en el viaje del personaje, sometiéndose a un tratamiento experimental que traerá cambios irreversibles, algo que para Watkins resulta muy acorde con un miedo actual.

"Se aborda un temor muy actual relacionado con la ciencia y la inteligencia artificial, la medicina, las biociencias, la biomedicina y todo eso, donde las cosas están cambiando a una velocidad increíble y estamos a punto de poner cosas en nuestros cuerpos que posiblemente tengan un efecto curativo. Podría tener un efecto potenciador, podría tener un efecto transhumanista… La verdad es que no lo sabemos. Y creo que eso es algo que da mucho miedo a la gente, y creo que esta película también aborda ese tema", explicó el también director de "Eden Lake".

"Si ya no hay limitaciones... ¿qué eres capaz de hacer?"

La película también es muy gráfica al representar los cambios internos que terminan reflejándose externamente de forma monstruosa, algo que Harries siente que es de lo más atractivo de su interpretación como "Matt Hagen".

"Me parece interesante esa relación entre lo que ocurre a nuestro alrededor y cómo eso nos afecta psicológicamente; y lo que se plasma en 'Clayface' es que, sea cual sea el estado interior de 'Matt', este también acaba influyendo en lo que ocurre a su alrededor y en lo que se manifiesta en su cuerpo", señaló.

Esto también lo llevó a buscar "muchas referencias del mundo real para ver cómo te afectaría o qué consecuencias físicas tendrían esas mutaciones y cómo se manifestarían físicamente. Pero, en definitiva, tienes un personaje que simplemente intenta superar ciertos obstáculos que, al principio, son físicos y luego psicológicos, hasta que consigo controlarlo y entonces se convierte en una cuestión de: si ya no hay limitaciones… ¿qué eres capaz de hacer físicamente? ¿Cómo lo utilizas? Y ¿qué harás para expresar todo lo que quieres y deseas?".

"Me gusta la sensación táctil de las prótesis, me gusta cómo lo percibe la audiencia", reconoció Watkins. (Foto: DC Studios)

Por ello, para Watkins, uno de los aspectos cosas más importantes "fue trazar la evolución del personaje y el recorrido de 'Matt', desde 'Matt Hagen' hasta 'Clayface'". Para lograrlo, era conscientes de que quería conseguirlo, "tanto como fuera posible, con prótesis".

"Me gusta la sensación táctil de las prótesis, me gusta cómo lo percibe la audiencia, me gusta cómo reaccionan los actores ante ellas, cómo cambia el estado de ánimo de Tom y cómo cambia también el de las personas que interactúan con él. Es mucho más que limitarse a decir 'lo haremos en la postproducción', donde todo se vuelve vago y nadie sabe realmente a qué están reaccionando. Eso fue realmente importante para mí desde un punto de vista práctico", aseveró el director en la conversación.

Aquello no se limitó al maquillaje y las prótesis, sino que también se traspasó al set y al diseño de producción, buscando que todo se sintiera real, por lo cual "grabamos en Liverpool porque queríamos crear una Gotham basada en calles reales, en lugar de limitarlo a una pantalla verde".

La película es gráfica y potente visualmente al demostrar los horrores de la transformación de "Matt Hagen" en "Clayface", con la principal influencia de Watkins siendo "Cronenberg, Cronenberg, Cronenberg. Y luego John Carpenter".

Tomando como influencias desde la japonesa "Tetsuo: El hombre de hierro" a "Un hombre lobo americano en Londres", pasando por "La cosa", de Carpenter, y "La mosca", de Cronenberg –"probablemente mi mayor inspiración"-, el Universo DC busca demostrar que puede narrar historias de género sin dejar de ser un mundo de superhéroes.

"Clayface" se estrena este jueves 22 de octubre en cines.