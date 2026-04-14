El rey de los monstruos sale de Japón en el primer tráiler de "Godzilla Minus Zero"

El Rey de los Monstruos sigue pisando fuerte a más de siete décadas de su debut en la gran pantalla, con el despiadado azote de la humanidad regresando en el tráiler de la secuela de la premiada película japonesa "Godzilla Minus One".

Takashi Yamazaki está de regreso en la dirección, guion y los efectos visuales de esta nueva película titulada "Godzilla Minus Zero", que nuevamente es producida por Toho, la casa japonesa del legendario emblema del kaiju eiga.

En esta oportunidad, la historia continúa en 1949, dos años después de los sucesos de "Minus One", y muestra los sobrevivientes haciendo frente al retorno del poderoso kaiju, el cual saldrá de Japón y llevará su destrucción hasta Nueva York.

Ryunosuke Kamiki está de regreso como "Koichi Shikishima", al igual que Minami Hamabe como "Noriko Oishi", sobrevivientes del primer ataque de "Godzilla" en Tokio.

Filmada para IMAX, la secuela de estrenará en cines en noviembre de este 2026.

"Minus One" marcó un hito al otorgarle el primer Oscar a la franquicia, con la película japonesa llevándose en 2024 el Premio de la Academia por Mejores Efectos Visuales.

En 2027 también habrá otra película del Rey de los Monstruos con la nueva entrega del MonsterVerse, "Godzilla x Kong: Supernova", exitoso universo cinematográfico que ahora traerá una amenaza que pone en riesgo al mundo entero.