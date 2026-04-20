El videojuego "Elden Ring" salta a la gran pantalla en 2028: Fecha y elenco confirmado

El exitoso videojuego de fantasía "Elden Ring" salta a la gran pantalla con una ambiciosa adaptación live-action escrita y dirigida por Alex Garland, la cual se estrenará en cines el 3 de marzo de 2028.

Tras "Civil War" y "Ex Machina", el cineasta y guionista se embarca en este proyecto que será filmado con tecnología para pantallas IMAX y que se presenta como la primera gran superproducción del estudio A24, en colaboración con Bandai Namco Entertainment.

El rodaje iniciará en las próximas semanas y cuenta con un elenco que reúne a Garland con colaboradores previos, como Kit Connor ("Warfare"), Sonoya Mizuno ("Ex Machina"), Cailee Spaeny y Nick Offerman (ambos estuvieron en "Civil War").

Se suman Ben Whishaw, Tom Burke, Havana Rose Liu, Jonathan Pryce y Ruby Cruz.

El RPG de fantasía oscura, que ya ha vendido más de 30 millones de copias en todo el mundo desde su lanzamiento en 2022, fue desarrollado por FromSoftware y nos traslada hasta las Tierras Intermedias, un mundo creado por Hidetaka Miyazaki ("Dark Souls") y George R. R. Martin ("Game of Thrones").

Fue en estas tierras gobernadas por la reina "Marika la Eterna" donde el Círculo de Elden, origen del Terrárbol, fue destruido. Los descendientes de "Marika", todos semidioses, reclamaron los fragmentos del Círculo de Elden, conocidos como Grandes Runas, y la corrupción demencial de su renovada fuerza provocó una guerra: la Destrucción, que supuso el abandono de la Voluntad Mayor.

Ahí es donde nos alzaremos como un "Sinluz", donde la gracia nos guiará para abrazar el poder del Círculo de Elden y encumbrarnos como un Señor del Círculo.