Elenco de "Pequeña Miss Sunshine" se reúne para celebrar los 20 años de la película

El elenco de "Pequeña Miss Sunshine" se reunió para celebrar los 20 años de la película.

Este miércoles, Abigail Breslin, Paul Dano, Greg Kinnear y Toni Collette hicieron una aparición en el Festival de Cine Sundance 2026 -mismo evento en el que se estrenó hace ya dos décadas- para la proyección de la cinta.

La cita también estuvo marcada por importantes ausencias. Steve Carell no fue parte del reencuentro, mientras que el actor Alan Arkin, recordado por su papel como el abuelo Edwin, falleciió en 2023 a los 89 años.

Estrenada en 2006, "Pequeña Miss Sunshine" sigue a la disfuncional familia Hoover en un viaje por carretera para que la pequeña Olive (Breslin) participe en un concurso de belleza infantil, en una historia que combina comedia, drama y humor negro, y que convirtió su icónica combi amarilla en un símbolo del cine independiente.

La película fue un éxito tanto crítico como comercial, recaudando más de 100 millones de dólares a nivel mundial y obteniendo cuatro nominaciones a los premios Oscar, donde ganó las estatuillas a Mejor Guion Original y Mejor Actor de Reparto para Alan Arkin.