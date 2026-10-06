Emily Blunt, Josh Brolin y Benicio del Toro se reúnen en "Sicario 3"

"Sicario: Tierra de Nadie", considerada una de las mejores películas del 2015, finalmente reunirá a sus tres protagonistas en su tercera parte.

Desde Deadline informaron que Emily Blunt, Benicio Del Toro y Josh Brolin volverán en "Sicario 3", que en esta oportunidad será dirigida por Padraic McKinley ("The Weight") y escrita por Steven Knight ("Peaky Blinders").

Tras protagonizar la película original dirigida por Denis Villeneuve ("Dune"), Del Toro y Brolin se reunieron en la secuela "Sicario: Day of the Soldado", de 2018, sin la actriz británica en el elenco.

Ahora, la tercera entrega cinematográfica finalmente verá el reencuentro de los tres actores, quienes se encuentran aportando ideas al guion trabajado por Knight y McKinley, con planes de iniciar el rodaje a inicios de 2027.

La historia de la primera película siguió a la agente del FBI "Kate Macer" (Blunt), quien trabaja bajo las órdenes de un oficial de las fuerzas especiales de élite (Brolin) y que, en medio de una misión en la frontera entre Estados Unidos y México, conoce a "Alejandro" (Del Toro), un consultor con difuso pasado, que le hará cuestionarse su apego a las leyes para poder sobrevivir en el mundo de la lucha contra los carteles de droga.

"Sicario: Tierra de Nadie" fue estrenada en 2015 a nivel mundial en el Festival de Cannes y obtuvo nominaciones en los premios Oscar y BAFTA, con su secuela estrenándose en 2018 sin Blunt y con Stefano Sollima como director.