Fallece Claudia Cardinale, ícono del cine italiano, a los 87 años

La muerte de la actriz Claudia Cardinale este martes a los 87 años fue confirmada por su agente, Laurent Savry, en la localidad francesa de Nemours, al sur de París, donde residía.

Cardinale, nacida en 1938 en el territorio del actual Túnez en una familia siciliana, tenía además nacionalidad francesa. La actriz participó en más de 150 películas, muchas de ellas consideradas hitos del cine de autor.

El ministro de Cultura de Italia, Alessandro Giuli, la recordó como "la personificación de una gracia completamente italiana" y "una de las más grandes actrices italianas de todos los tiempos", destacando su talento que inspiró a los principales directores del siglo XX.

La actriz fue musa de cineastas como Luchino Visconti, Federico Fellini y Sergio Leone, y protagonizó títulos emblemáticos como "8½" ("Fellini, ocho y medio"), "Il Gattopardo" ("El gatopardo"), "Rocco e i suoi fratelli" ("Rocco y sus hermanos") y "C'era una volta il West"("Érase una vez en el Oeste").

También apareció en producciones de Hollywood, entre ellas "The Pink Panther" ("La pantera rosa"), de 1963.

El alcalde de Cannes, David Lisnard, señaló: "Su talento solo era comparable a su ardiente belleza. Su carrera fue en sí misma una obra maestra. Claudia Cardinale deja una huella indeleble en la historia del cine y, por lo tanto, intrínsecamente, en la de Cannes", recordando que la actriz protagonizó el cartel de la edición 70 del festival.