Festival de Cine en México premia a los directores chilenos Pablo Larraín y Maite Alberdi

Los directores chilenos Pablo Larraín y Maite Alberdi fueron homenajeados durante la inauguración de la edición 41 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), que se desarrolla en México hasta el 25 de abril.

Larraín, realizador de la trilogía "Jackie,Spencer" y "María", recibió el Premio Homenaje Iberoamericano y dedicó el reconocimiento a su hermano Juan de Dios Larraín, con quien fundó la productora Fábula.

Por su parte, Alberdi obtuvo el Premio Homenaje Internacional por su trayectoria en el documental, destacando obras como "La memoria infinita", nominada al Oscar en 2024.

Durante su discurso, la cineasta señaló que el cine permite reflejar la complejidad de la vida cotidiana y generar conexión con el público. "Quiero filmar para abrir espacios de empatía, para que el espectador pueda reconocerse en alguien que aparentemente está lejos", afirmó.

En la ceremonia también fueron reconocidos otros artistas internacionales, en el marco de la apertura del certamen cinematográfico.

El festival contempla durante ocho días la exhibición de cerca de 200 películas en distintas sedes, como parte de su programación oficial.