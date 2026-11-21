El largometraje chileno "Después de Elena", coproducida con Colombia e Italia, ganó este sábado el Colón de Oro a la mejor película de la 52 edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano, que premió a un drama familiar atravesado por la comedia negra y dirigido por el chileno Shawn Garry.

Se trata de una cinta protagonizada por Alfredo Castro que aborda la convivencia forzosa de un viudo de setenta años con sus tres hijos adultos tras el fallecimiento de su esposa.

"Después de Elena" consiguió además otro premio en Huelva, ya que Alfredo Castro se hizo con el Colón de Plata a la Mejor Interpretación, según anunció en la gala de clausura el jurado del festival, formado por los cineastas Remedios Malvárez y Ana Luísa Oliveira, y el periodista especializado en cultura y cine Moisés Rodríguez.

El jurado destacó de la película ganadora "su capacidad de tratar el duelo con sutileza", además de "mostrar un espejo de familia donde los silencios pesan tanto como las palabras", y que "las verdaderas herencias son los afectos y heridas que deben recomponerse juntos".

Al recoger el premio, Shawn Garry, visiblemente emocionado, agradeció el premio "tras un largo camino", a todo el equipo de la película, y dijo que pasó en Huelva "una semana fantástica" en el marco del festival.

La Mejor Interpretación Femenina fue para la brasileña Duda Santos por "Funk", y como Mejor Actor de Reparto ganó el mexicano Rubén Ochandiano por su trabajo en "La vida es".