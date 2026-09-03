Alfredo Castro y su nueva comedia negra "Después de Elena" llegan al Festival de Toronto
La película es dirigida por el chileno Shawn Garry.
La película es dirigida por el chileno Shawn Garry.
El actor Alfredo Castro protagoniza "Después de Elena", una nueva película del director chileno Shawn Garry que se estrenará mundialmente en el Festival de Cine de Toronto.
Esta comedia negra sigue a "Roberto" (Castro), un hombre de 70 años que acaba de quedar viudo de su esposa "Elena" y que, por diversas crisis, debe recibir a sus tres hijos adultos en su hogar. Esto desencadenará sacará a la luz una serie de conflictos no resueltos y otros asuntos de la adultez.
El elenco también incluye a Nicolás Zárate de "Hangar Rojo", Carola Varleta, Guilherme Sepúlveda y Catalina Saavedra, entre otros.
"Logramos crear una atmósfera muy familiar en el set, todos nos llevábamos muy bien y el director sabía exactamente lo que quería: una narrativa clara, precisa y emocionalmente entrañable", señaló el actor a Variety.
La cinta tendrá su avant premiere global el próximo 11 de septiembre en el Festival de Cine de Toronto -que se realizará del 10 al 20 de septiembre-.