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Tópicos: Magazine | Cine | Cine Chileno

Alfredo Castro y su nueva comedia negra "Después de Elena" llegan al Festival de Toronto

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La película es dirigida por el chileno Shawn Garry.

Alfredo Castro y su nueva comedia negra
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El actor Alfredo Castro protagoniza "Después de Elena", una nueva película del director chileno Shawn Garry que se estrenará mundialmente en el Festival de Cine de Toronto.

Esta comedia negra sigue a "Roberto" (Castro), un hombre de 70 años que acaba de quedar viudo de su esposa "Elena" y que, por diversas crisis, debe recibir a sus tres hijos adultos en su hogar. Esto desencadenará sacará a la luz una serie de conflictos no resueltos y otros asuntos de la adultez.

El elenco también incluye a Nicolás Zárate de "Hangar Rojo", Carola Varleta, Guilherme Sepúlveda y Catalina Saavedra, entre otros.

"Logramos crear una atmósfera muy familiar en el set, todos nos llevábamos muy bien y el director sabía exactamente lo que quería: una narrativa clara, precisa y emocionalmente entrañable", señaló el actor a Variety.

La cinta tendrá su avant premiere global el próximo 11 de septiembre en el Festival de Cine de Toronto -que se realizará del 10 al 20 de septiembre-.

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