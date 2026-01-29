Filtran los looks que tendrán los actores de las películas de The Beatles

A través de una publicación en redes sociales se dieron a conocer los looks que tendrán los actores de las próximas películas biográficas de The Beatles.

A través de unas postales promocionales se pudo ver cómo Harris Dickinson (John Lennon), Paul Mescal (Paul McCartney), Barry Keoghan (Ringo Starr) y Joseph Quinn (George Harrison) encarnarán a los músicos en diversas épocas.

Por su parte Mescal aparece luciendo como el McCartney de los inicios de The Beatles, mientras que Keoghan y Quinn salen interpretando a versiones más adultas de Ringo Starr y George Harrison, respectivamente.

En cuanto a Harris Dickinson aparece portando los clásicos lentes circulares que inmortalizó John Lennon.

El ambicioso proyecto estará dirigido por Sam Mendes y tendrá cuatro películas distintas, cada una de ellas enfocada en los cuatro miembros de la legendaria banda. Su estreno está fijado para abril de 2028.