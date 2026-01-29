Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago23.1°
Humedad59%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Cine

Filtran los looks que tendrán los actores de las películas de The Beatles

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Harris Dickinson (John Lennon), Paul Mescal (Paul McCartney), Barry Keoghan (Ringo Starr) y Joseph Quinn (George Harrison) protagonizarán la cinta.

Filtran los looks que tendrán los actores de las películas de The Beatles
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

A través de una publicación en redes sociales se dieron a conocer los looks que tendrán los actores de las próximas películas biográficas de The Beatles.

A través de unas postales promocionales se pudo ver cómo Harris Dickinson (John Lennon), Paul Mescal (Paul McCartney), Barry Keoghan (Ringo Starr) y Joseph Quinn (George Harrison) encarnarán a los músicos en diversas épocas.

Por su parte Mescal aparece luciendo como el McCartney de los inicios de The Beatles, mientras que Keoghan y Quinn salen interpretando a versiones más adultas de Ringo Starr y George Harrison, respectivamente.

En cuanto a Harris Dickinson aparece portando los clásicos lentes circulares que inmortalizó John Lennon.

El ambicioso proyecto estará dirigido por Sam Mendes y tendrá cuatro películas distintas, cada una de ellas enfocada en los cuatro miembros de la legendaria banda. Su estreno está fijado para abril de 2028.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada