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Tópicos: Magazine | Cine

Halle Berry pierde la custodia de su hijo, pero logra importante victoria judicial

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La resolución se enmarca en la disputa legal que mantiene con su expareja, Olivier Martinez, por el cuidado del menor.

Halle Berry pierde la custodia de su hijo, pero logra importante victoria judicial
 Harald Krichel; WikiPortraits
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La actriz Halle Berry sufrió un revés en la disputa judicial por la custodia de su hijo Maceo, de 13 años, luego de que un tribunal de Los Ángeles resolviera mantener a su padre, Olivier Martinez, con la custodia física principal del adolescente.

La decisión fue adoptada por la jueza Shelley Kaufman, quien rechazó la solicitud de la intérprete para restablecer el régimen de custodia física compartida en partes iguales, que ambos mantenían anteriormente, y determinó que Berry no podrá realizar visitas nocturnas con su hijo.

Sin embargo, el fallo también tuvo un resultado favorable para la artista, ya que la magistrada disolvió la orden de protección temporal por violencia doméstica solicitada por Martinez y rechazó mantenerla de forma permanente.

La disputa judicial por la custodia

El conflicto entre la expareja se intensificó luego de que Martinez acusara a Berry de agredir físicamente a Maceo durante un altercado ocurrido en septiembre, acusaciones que la actriz ha negado, asegurando que nunca ha maltratado a su hijo.

En medio del proceso, el adolescente declaró ante el tribunal en una audiencia privada, mientras que ambas partes presentaron antecedentes para respaldar sus respectivas posiciones sobre el cuidado del menor.

Pese a la resolución, la disputa todavía no está cerrada, ya que la custodia legal continúa siendo compartida y el tribunal revisará nuevamente el régimen de cuidado en noviembre, instancia en la que podrían producirse nuevos cambios en las condiciones establecidas.

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