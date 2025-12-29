George Clooney y su familia reciben la nacionalidad francesa

El actor estadounidense George Clooney, su esposa Amal Alamuddin y sus dos hijos mellizos, Ella y Alexander, obtuvieron la nacionalidad francesa por decreto, según consta en el Diario Oficial de la República Francesa, en una resolución aprobada el pasado 26 de diciembre.

El documento oficial incluye a Clooney, nacido en Kentucky en 1961; a Amal Alamuddin, nacida en Beirut en 1978; y a sus hijos, nacidos en Londres en 2017, dentro de una extensa lista de personas naturalizadas por el Estado francés.

La familia Clooney-Alamuddin mantiene desde 2021 una estrecha vinculación con el país europeo, tras adquirir una propiedad con viñedos en Brignoles, en el departamento de Var, al sureste de Francia, donde pasa parte del año.

El vínculo del actor con Francia también ha sido reconocido a nivel cultural, luego de que en 2016 fuera condecorado como Oficial de la Orden de las Artes y las Letras, una de las principales distinciones otorgadas por el Ministerio de Cultura francés.