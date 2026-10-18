Hacker advierte a Hollywood: "La IA permite ataques complejos sin saber mucho"

La inteligencia artificial (IA) ha cambiado las reglas de la ciberseguridad al permitir que personas sin grandes conocimientos técnicos puedan ejecutar ataques complejos, según advierte el experto Ralph Echemendia, conocido como el "hacker de Hollywood" por su labor en producciones como la película "Snowden" y la serie "Mr. Robot".

"Antes, el nivel de conocimientos del atacante tenía que ser bastante alto y la complejidad del ataque era relativamente baja. Ahora es al revés: la IA permite hacer ataques complejos sin saber mucho", detalló Echemendia en una entrevista con EFE.

El especialista, que a lo largo de su vida ha trabajado para el cuerpo de Marines de los Estados Unidos, la NASA, Google y Microsoft, considera que el principal problema no es la tecnología en sí, sino el uso que se haga.

Con las elecciones generales de España dentro de un mes y medio, señaló que la manipulación de los ciudadanos a través de las redes sociales puede tener más impacto electoral que el pirateo de los propios sistemas de votación.

"Todo esto tiene que ver con la confianza que tenemos en las máquinas. Es un riesgo que todavía no conocemos muy bien", alertó el también conocido como "hacker ético", nacido en Cuba, criado en Estados Unidos y residente actualmente en España.

De la NASA a Hollywood

Con más de tres décadas de experiencia, la pericia de Echemendia le ha permitido trabajar para las Fuerzas Armadas y la agencia espacial de los Estados Unidos y varios gigantes tecnológicos de internet y la informática, pero también le ha abierto la puerta de la industria cinematográfica.

"En Hollywood conocí a actores, directores, guionistas y músicos -cuenta-. Este mundo es totalmente una farándula. Eso hizo que me tomaran más confianza y pasé de trabajar de investigador a hacerlo en películas", relató.

Esta confianza lo llevó a colaborar en la saga de "Twilight", que fue víctima de filtraciones de contenido de dos de sus películas; también a investigar la filtración masiva en internet del álbum "Recovery" de Eminem antes de la publicación oficial, y a asesorar al director Oliver Stone en la película "Snowden".

Los datos personales, al alcance de los delincuentes

En un plano más terrenal, Echemendia también alertó sobre la cantidad de información personal que se comparte y almacena en internet.

Aunque consideró que la privacidad es una cuestión individual y que cada persona debe decidir qué quiere proteger, advierte de que numerosa información puede comprarse en la "dark web" después de que los ciberdelincuentes accedan a bases de datos.

Para reducir los riesgos, recomienda desconfiar de cualquier petición que exija actuar con urgencia: "Cuando alguien te mete prisa para que hagas algo, especialmente en internet, no lo hagas. Tómate diez minutos", aconsejó.

También recomienda utilizar gestores de contraseñas que generen claves robustas, extremar las precauciones contra estafas que emplean voces e imágenes generadas con IA o utilizar una palabra secreta familiar para salir de dudas cuando alguien llama para pedir dinero.

Protección digital para defender el mundo físico

En clave geopolítica, Echemendia reflexiona sobre el hecho de que el mundo físico está cada vez más entrelazado con el digital, lo que obliga a emplear nuevas formas de protección, según opina.

"A menudo pensamos que lo virtual es lo opuesto a lo físico, y en realidad no es así: el mundo físico está profundamente condicionado por el digital", asegura.

Por ello, considera que "es más importante defenderse desde el punto de vista digital que desde el físico", y pone el ejemplo de la proliferación de drones en las zonas de conflicto, que están "completamente dirigidos por la vía digital".