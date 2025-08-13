La condición que puso Johnny Depp para volver a "Piratas del Caribe"

El productor Jerry Bruckheimer reveló que ha mantenido conversaciones con Johnny Depp para que retome su papel de Jack Sparrow en la sexta entrega de "Piratas del Caribe".

En entrevista con Entertainment Weekly, el histórico productor de la saga aseguró que el actor está abierto a volver, aunque bajo una condición clave: "Si le gusta cómo está escrito el papel, creo que lo haría. Todo depende de lo que esté en la página".

Aunque el año pasado el propio Bruckheimer señaló que la nueva cinta sería un reinicio, dejó claro que le gustaría que Sparrow apareciera: "Él creó al personaje. No estaba en el guion; fue su interpretación inspirada en Pepé Le Pew y Keith Richards", afirmó.

Sobre el guion en marcha, Bruckheimer destacó el trabajo de Jeff Nathanson, guionista de la quinta entrega, asegurando que ya "tiene un tercer acto increíble", aunque aún hay que pulir las dos primeras partes. La escritura estuvo en pausa durante las huelgas de Hollywood en 2023 y se retomó después.

El posible regreso de Depp representaría un giro importante, considerando que Disney rompió lazos con él en 2018 tras la publicación de un artículo de su exesposa Amber Heard.

En el juicio por difamación de 2022, el actor dijo que no volvería "ni por 300 millones de dólares y un millón de alpacas", alegando sentirse traicionado. Sin embargo, Bruckheimer insiste en que su regreso es posible si el guion lo convence.

La última película de la franquicia fue "Piratas del caribe: la venganza de Salazar" en 2017, con Depp acompañado por Geoffrey Rush, Orlando Bloom y Keira Knightley. Desde 2022, Depp ha centrado su carrera en proyectos independientes fuera de Hollywood.