Inauguran Cine Arte Independencia con entradas "a luca"
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Autor: Redacción Cooperativa
Este miércoles 15 de abril se inaugura el Cine Arte Independencia, un nuevo recinto dedicado al séptimo arte impulsado por la Corporación de Innovación y Desarrollo de
Independencia.
La sala está habilitada para 130 espectadores y está ubicada en el Cineplanet Mall
Barrio Independencia, ubicado en Avenida Independencia 595.
Para su jornada inaugural se ofrecerá un visionado de la película hongkonesa "Chungking Express", la cual contará con entradas populares a $1.000.