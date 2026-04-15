Inauguran Cine Arte Independencia con entradas "a luca"

Este miércoles 15 de abril se inaugura el Cine Arte Independencia, un nuevo recinto dedicado al séptimo arte impulsado por la Corporación de Innovación y Desarrollo de

Independencia.

La sala está habilitada para 130 espectadores y está ubicada en el Cineplanet Mall

Barrio Independencia, ubicado en Avenida Independencia 595.

Para su jornada inaugural se ofrecerá un visionado de la película hongkonesa "Chungking Express", la cual contará con entradas populares a $1.000.