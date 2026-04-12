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Tópicos: Magazine | Cine

John Nolan, actor de "Batman" y tío de Christopher Nolan, muere a los 87 años

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El actor también tuvo un destacado trabajo en la serie "Person of interest".

John Nolan, actor de
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A los 87 años falleció el actor británico John Nolan, conocido principalmente por su trabajo en cine y televisión y por ser el tío del director Christopher Nolan.

John Nolan tuvo una destacada carrera actoral participando en varias producciones británicas. Algunas de las más notables fueron "Batman Begins" y "The Dark Knight Rises", las dos primeras películas de la trilogía que desarrolló su sobrino.

También tuvo un importante papel en la serie "Person of interest", creada por su también sobrino Jonathan Nolan.

Además John Nolan realizó diversas obras de teatro como miembro de las compañías Royal Shakespeare y Royal Court en el Reino Unido.

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