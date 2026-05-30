Josefina Molina, una de las mujeres más importantes del cine español, murió a los 89 años

La cineasta Josefina Molina, pionera del cine español y una de sus figuras más importantes, falleció este sábado, a los 89 años, en su domicilio de Madrid, según informó la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA), de la que era su presidenta de honor.



Molina, "una de las mujeres más importantes del cine español, feminista, luchadora incansable por la igualdad", fue en 2012 la primera mujer directora de cine reconocida con el Premio Goya de Honor de la Academia de Cine, destacó CIMA.



La realizadora, nacida en Córdoba el 14 de noviembre de 1936, fue también laureada con la Medalla de Oro al mérito en Bellas Artes, el Premio Nacional de Cinematografía, y fue la primera directora de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Además, era patrona de la Fundación Academia de Cine.



Para la Academia, Molina fue "una de las directoras más valientes de su generación porque se atrevió a hacer lo que quería, un acto que supuso una revolución".



Ella decía que "para ver el mundo con relieve tienes que tener dos ojos y la Humanidad lleva demasiado tiempo tuerta", reivindicando así la importancia de tener autoras que puedan explorar y crear sin limitaciones, señaló la Academia en una nota de homenaje y recuerdo publicada este sábado.

"Pionera del cine español y referente de nuestra cultura"

Por su parte, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, expresó su "tristeza" por el fallecimiento de la cineasta, a quien calificó de "pionera del cine español y referente de nuestra cultura" y destacó que su legado "permanecerá para siempre".

Molina fue la primera mujer en graduarse en Dirección de Cine en 1969 en la Escuela Oficial de Cine.

Combinó sus estudios con su labor de ayudante de realización en Televisión Española, una etapa de la que destaca su adaptación de "El Camino", basada en la obra de Miguel Delibes, y "Teresa de Jesús", con la actriz Concha Velasco en el papel de la santa y un guion escrito junto a la escritora Carmen Martín Gaite.

Su salto al cine llega en 1973 con la adaptación de "Vera, un cuento cruel", protagonizada por Fernando Fernán-Gómez, Julieta Serrano y Alfredo Mayo, y con un guion en el que participó Lola Salvador Maldonado.

Pero su gran éxito como directora fue en 1981 con "Función de noche", un largometraje a medio camino entre la ficción y el documental donde los actores Lola Herrera y Daniel Dicenta se interpretan a sí mismos y mantienen una descarnada conversación sobre el fracaso de su matrimonio.

Como recuerda la Academia, en sus películas "siempre hay un personaje femenino que lucha contra la opresión, una heroína que tiene que hacerse un hueco en este mundo agresivo contra la mujer de la misma manera que lo hizo ella".