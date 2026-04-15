"La Conquista de Aegon": Confirman la película de "Game of Thrones"

La exitosa saga de "Game of Thrones" confirmó su salto a la gran pantalla con su primera película, la cual se titulará "Game of Thrones: Aegon’s Conquest" ("La Conquista de Aegon"), siendo una precuela que abordará uno de los episodios más importantes de la historia creada por George R. R. Martin.

Con un estreno programado para el 2027, Warner Bros. reveló este nuevo largometraje durante su presentación en la CinemaCon 2026, el gran evento que reúne a los dueños de cines en Las Vegas, siendo un proyecto escrito por Beau Willimon ("House of Cards").

La historia de "Aegon I Targaryen", el Conquistador, fue narrada la gigantesca crónica "Fuego y Sangre", escrita por Martin, donde también se narró la guerra civil llamada La Danza de Dragones que sirvió de inspiración para la serie "La Casa del Dragón" ("House of the Dragon")

"Aegon", el primero de su nombre, fue jinete del dragón "Balerion" y conquistador de los Siete Reinos, además de ser el fundador de la dinastía "Targaryen" que reinó en Westeros por casi tres siglos. Acá también veremos la creación del Trono de Hierro, que "Aegon" creó al fundir las espadas de sus enemigos vencidos con el fuego de su dragón tras La Guerra de la Conquista.

Por su parte, "La Casa del Dragón" estrenará su tercera temporada en junio por HBO y el streaming HBO Max.