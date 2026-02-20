"House of the Dragon" lanza primer adelanto de la temporada 3: fecha de estreno

Esta semana, HBO liberó el primer adelanto de la tercera temporada de "House of the Dragon", anticipando una nueva etapa marcada por el avance definitivo de la guerra civil entre los Targaryen.

El teaser refuerza la intensidad de la llamada Danza de los Dragones, con enfrentamientos de gran escala y secuencias donde las alianzas comienzan a fracturarse.

Las imágenes también revelan nuevos fragmentos de conflicto político y familiar, con miradas tensas entre los personajes principales y planos que subrayan la magnitud del enfrentamiento.

En el avance reaparecen figuras centrales como Rhaenyra Targaryen y Alicent Hightower, y se suman escenas de personajes secundarios en posiciones relevantes dentro de la guerra, en una narrativa que combina intrigas palaciegas con grandes momentos de acción y efectos visuales.

La tercera temporada de "House of the Dragon" se estrenará en junio de 2026 a través de HBO y su plataforma de streaming HBO Max.