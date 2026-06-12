La espera ha terminado: Comenzó el rodaje de "The Batman 2"

El director Matt Reeves confirmó este viernes que finalmente empezó el rodaje de la esperada secuela de "The Batman", a más de cuatro años del estreno de la primera película protagonizada por Robert Pattinson como el Caballero de la Noche.

Las grabaciones se están realizando en Londres, con una historia se que mantiene en secreto y de la que solo se ha revelado que se desarrollará en invierno, luego de mostrar al Batimóvil por las calles nevadas de Gotham.

El largometraje también sumó a su elenco a dos importantes rostros del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), al contar con la participación de Sebastian Stan y Scarlett Johansson, reconocidos por sus roles de "Bucky Barnes / Winter Soldier" y "Natasha Romanoff / Black Widow", respectivamente.

Sus personajes en "The Batman 2" no han sido revelados, de momento.

Otra de las nuevas incorporaciones al elenco es el mismísimo "Tywin Lannister" de "Game of Thrones", al confirmarse la participación de Charles Dance en esta segunda parte, además de Brian Tyree Henry ("Atlanta"), ambos con roles que se mantienen en el misterio.

Junto con Pattinson, el elenco de la secuela trae de vuelta a Jeffrey Wright como "Jim Gordon", Andy Serkis como "Alfred Pennyworth", Colin Farrell como "Oz Cobb / El Pingüino", Jayme Lawson como la alcaldesa "Bella Reál" y Gil Perez-Abraham como el oficial "Martinez".

La primera entrega de esta versión del Cruzado Encapotado fue todo un éxito tanto de audiencia como de crítica, recaudando 770 millones de dólares a nivel mundial en plena era pandémica y con un altísimo presupuesto de 200 millones.

"The Batman 2" mantiene su estreno programado para el 1 de octubre de 2027.