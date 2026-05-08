El director Matt Reeves reveló el primer vistazo a la secuela de "The Batman" gracias a las pruebas de cámara en pleno proceso de preproducción, donde se pudo ver el retorno del Batimóvil por las calles de Gotham cubiertas de nieve. Con ello, se confirmó la ambientación en invierno de la historia que trae de regreso a Robert Pattinson como el "Caballero de la Noche". El rodaje comenzará en las próximas semanas, sumando a su elenco a Sebastian Stan, con un estreno programado para octubre de 2027.

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