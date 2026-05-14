De Marvel a DC: Scarlett Johansson se sumó a "The Batman 2"

La secuela de "The Batman" oficializó este jueves la incorporación de dos emblemáticos rostros de Marvel, Scarlett Johansson y Sebastian Stan, quienes serán parte del elenco encabezado por Robert Pattinson como el "Hombre Murciélago".

Fue el director Matt Reeves quien se encargó de entregar los anuncios en su cuenta de la red social X/Twitter, dando la bienvenida a la actriz nominada al Oscar que quedó inmortalizada en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) como "Natasha Romanoff / Black Widow".

El cineasta ocupó un gif con una escena de "Under the skin", de 2013, una las actuaciones más aplaudidas de Johansson.

Otro rostro de Marvel que se sumó a la secuela es Sebastian Stan, poniendo fin a meses de rumores sobre la llegada del actor de "Bucky Barnes / Winter Soldier" a las calles de Gotham.

Aunque no se ha revelado oficialmente su rol, se espera que interprete al fiscal de distrito "Harvey Dent", quien está destinado a convertirse en el villano de doble personalidad "Dos Caras".

Junto con Pattinson, el elenco de la secuela trae de vuelta a Jeffrey Wright como "Jim Gordon", Andy Serkis como "Alfred Pennyworth", Colin Farrell como "Oz Cobb / El Pingüino", Jayme Lawson como la alcaldesa "Bella Reál" y Gil Perez-Abraham como el oficial "Martinez"

"The Batman 2" se encuentra actualmente en la fase de preproducción, incluyendo la prueba de cámaras de mostró el retorno de Batimóvil por las calles nevadas de Gotham.

El rodaje iniciará en las próximas semanas de cara a su estreno programado para el 1 de octubre de 2027.