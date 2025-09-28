Síguenos:
Tópicos: Magazine | Cine

"La misteriosa mirada del flamenco" fue premiada en el Festival de San Sebastian

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La película de Diego Céspedes recibió dos galardones en el certamen español.
La película "La misteriosa mirada del flamenco", del director chileno Diego Céspedes, se llevó dos galardones en el Festival de Cine de San Sebastián.

La obra, que venía de ganar Un certain regard en Cannes, se quedó con el premio Dama de la juventud, un reconocimiento oficial que entrega un jurado de jóven a los cineastas debutantes.

Además se llevó el premio Sebastiane Latino, dedicado a reconocer películas con temática LGBTQ+.

"La misteriosa mirada del flamenco" fue la película escogida por la Academia de Cine de Chile para representar al país en los premios Goya y en los Oscar.

Otros premios

Por otro lado la película "No me dejen morir solo" de Francisco Rodríguez Teare se llevó el reconocimiento a mejor proyecto en el XIV Foro de Coproducción Europa-América Latina.

Además la película española "Los Tortuga", protagonizada por la chilena Antonia Zegers, se llevó el Premio Dunia Ayaso.

