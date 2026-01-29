"La Misteriosa Mirada del Flamenco" llegará a los cines chilenos en marzo

Luego de un exitoso recorrido por los principales festivales internacionales, "La Misteriosa Mirada del Flamenco" se prepara para su estreno en cines chilenos, consolidándose como uno de los títulos más destacados del cine nacional reciente.

La película, dirigida por Diego Céspedes y producida por Quijote Films, llegará a las salas del país el 12 de marzo, tras cosechar elogios de la crítica y del público en el extranjero, que la han calificado como una obra "visualmente asombrosa" y de fuerte identidad autoral.

Ambientada en el Desierto de Atacama a comienzos de los años 80, la historia sigue a Lidia, una niña que crece en una familia queer marginada en un pueblo minero, en un relato que mezcla realismo mágico, drama y un western moderno para abordar el miedo, el estigma y la búsqueda de afecto.

Antes de su llegada a Chile, la cinta fue reconocida en festivales como Cannes -donde obtuvo el Gran Premio de la sección Un Certain Regard-, San Sebastián y Bruselas, además de ser destacada por The Hollywood Reporter como la Mejor Película en Español de 2025.

A ese recorrido se suma ahora un nuevo hito: "La Misteriosa Mirada del Flamenco" está nominada a Mejor Película Iberoamericana en los Premios Goya, reforzando su proyección internacional y el momento que vive el cine chileno.