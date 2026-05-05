"La Odisea" de Christopher Nolan revela su épico primer trailer
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Autor: Redacción Cooperativa
La película será protagonizada por Matt Damon y contará con un elenco de lujo.
La película será protagonizada por Matt Damon y contará con un elenco de lujo.
El director Christopher Nolan estrenó el primer trailer de su próximo proyecto cinematográfico titulado "La Odisea".
Inspirado en el clásico cuento de Homero, este épico largometraje tendrá a Matt Damon en el papel de "Odiseo", y retratará su viaje de vuelta a casa tras la guerra de Troya para reencontrarse con su esposa "Penélope" (Anne Hathaway).
En el trailer también se puede ver a Tom Holland como "Telémaco", a Robert Pattinson como el villano "Antínoo" y a Charlize Theron como la diosa "Calipso", entre otros.
"La Odisea" llegará a los cines el próximo 16 de julio.