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Tópicos: Magazine | Cine

"La Odisea" de Christopher Nolan revela su épico primer trailer

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La película será protagonizada por Matt Damon y contará con un elenco de lujo.
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El director Christopher Nolan estrenó el primer trailer de su próximo proyecto cinematográfico titulado "La Odisea".

Inspirado en el clásico cuento de Homero, este épico largometraje tendrá a Matt Damon en el papel de "Odiseo", y retratará su viaje de vuelta a casa tras la guerra de Troya para reencontrarse con su esposa "Penélope" (Anne Hathaway).

En el trailer también se puede ver a Tom Holland como "Telémaco", a Robert Pattinson como el villano "Antínoo" y a Charlize Theron como la diosa "Calipso", entre otros.

"La Odisea" llegará a los cines el próximo 16 de julio.

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