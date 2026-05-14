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Tópicos: Magazine | Cine

La película de "The Legend of Zelda" adelantó su estreno en cines

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El Reino de Hyrule cobrará vida en 2027.

La película de
 Nintendo

Wes Ball dirige esta película luego de encabezar "Maze Runner" y "El Planeta de los Simios: Nuevo Reino".

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El Reino de Hyrule cobrará vida en la gran pantalla con la película de "The Legend of Zelda", la cual adelantó su estreno global para el 30 de abril de 2027.

De esta manera, Nintendo y Sony Pictures movieron el lanzamiento del largometraje live-action en una semana, ya que originalmente iría a debutar el 7 de mayo del próximo año.

El anuncio fue entregado por el propio Shigeru Miyamoto, creador de "Super Mario" y "The Legend of Zelda", con el hombre ancla de Nintendo asegurando que "el equipo está esforzándose al máximo para poder presentarles la película lo antes posible. Queda menos de un año para el estreno, así que gracias por su paciencia".

Las grabaciones ya finalizaron en Nueva Zelanda, teniendo a Bo Bragason como "Zelda" y Benjamin Evan Ainsworth como "Link". Mientras "Zelda" posee un diseño que abraza el espíritu de su encarnación vista en "Breath of the Wild", en el caso de "Link" se toma inspiración del Héroe del Tiempo de "Twilight Princess", con su traje verde oscuro.

El proyecto cinematográfico tiene a Wes Ball como director, luego de encabezar "Maze Runner" y "El Planeta de los Simios: Nuevo Reino".

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