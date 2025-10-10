Lady Gaga se suma al elenco de "El diablo se viste a la moda 2"

La estrella estadounidense Lady Gaga aparecerá en la esperada secuela de "El diablo se viste a la moda", según confirmó Variety.

Gaga fue vista en Milán, donde se filma actualmente la película, luego de cuatro noches de presentaciones agotadas en Londres durante su Mayhem Ball Tour. La producción continúa antes de que la artista se presente en el Avicii Arena de Estocolmo.

La secuela contará con el regreso de Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Tibor Feldman y Tracie Thoms, junto a nuevas incorporaciones como Kenneth Branagh, Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Pauline Chalamet y Simone Ashley también retomarán sus roles.

Dirigida nuevamente por David Frankel y con guion de Aline Brosh McKenna, la historia seguirá a Miranda Priestly (Streep) enfrentando el declive de las revistas tradicionales y la competencia con Emily Blunt, ahora ejecutiva de un grupo de lujo, mientras se desconoce cómo volverá Anne Hathaway a la trama.

La primera película, basada en la novela homónima de Lauren Weisberger, recaudó más de 326 millones de dólares.

El estreno está programado para el 1 de mayo de 2026, casi 20 años después del lanzamiento original.