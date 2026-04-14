Los demonios llegan a nuestro mundo en el terrorífico tráiler de la sexta película de "Insidious"
"La Noche Del Demonio: Están Entre Nosotros" se estrena en agosto
Lin Shaye es la única actriz que regresa del elenco original.
La saga cinematográfica de horror "Insidious", conocida como "La noche del demonio" en Latinoamérica, se expande con su sexta película, cuyo tráiler desata a las criaturas del más allá en nuestro mundo.
"Insidious: Out Of The Further" ("La Noche Del Demonio: Están Entre Nosotros") fue presentada por Sony en la CinemaCon 2026, la gran convención de dueños de cines que se realiza anualmente en Las Vegas, confirmando el retorno de Lin Shaye como "Elise Rainier".
En esta oportunidad, el protagonismo se lo lleva Amelia Eve ("La Maldición de Bly Manor") como "Gemma", una joven madre que descubre que posee el don de acceder al más allá, pero aquella habilidad trae consecuencias desastrosas al ser capaz de algo que parecía imposible: traer demonios de vuelta al mundo humano para siempre.
La sexta película de "Insidious" se estrenará en agosto en cines.