"Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha" presenta su trailer oficial

Los estudios Lionsgate presentaron el trailer oficial de "Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha", la nueva película de la popular saga.

Esta obra contará los eventos ocurridos 24 años antes de la película original y tendrá como protagonista a Joseph Zada en el papel de un joven "Haymitch Abernathy", quien es seleccionado para participar en la edición 50 de los Juegos del Hambre.

El elenco de la película también incluye a Jesse Plemons, Ralph Fiennes, Kieran Culkin y Elle Fanning, quienes interpretarán a personajes clásicos de esta historia.

El estreno en cines de "Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha" está proyectado para el 20 de noviembre.