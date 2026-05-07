Los "Minions" llevan los monstruos a Hollywood en su nueva película: Tráiler y fecha de estreno

Nada detiene a la franquicia animada de "Mi Villano Favorito" ("Despicable Me"), la cual ya suma seis entregas cinematográficas muy exitosas de la mano de Illumination y, ahora, llevará a los caóticos "minions" hasta Hollywood para desatar una monstruosa destrucción.

"Minions & Monstruos" es la séptima película de la saga y la tercera aventura protagonizada por los ingenuos, torpes y adorables secuaces de "Gru", siendo una nueva precuela para narrar el paso de los "minions" por la era dorada hollywoodense.

En su esfuerzo por alcanzar el estrellato, terminan desatando monstruos sobre el mundo y será su misión salvar al planeta del caos que ellos mismos crearon.

Dirigida por Pierre Coffin, quien codirigió las primeras tres películas de "Mi Villano Favorito" y el primer spin-off de "Minions", además de haber sido la voz de los queridos personajes desde 2010, se estrenará el próximo 2 de julio en cines.