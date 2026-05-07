Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto y lluvia
Santiago14.8°
Humedad84%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Cine

Los "Minions" llevan los monstruos a Hollywood en su nueva película: Tráiler y fecha de estreno

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La séptima entrega de la taquillera saga animada llega en julio.

Los
 Universal

Esta nueva precuela narra el paso de los "minions" por la era dorada hollywoodense.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Nada detiene a la franquicia animada de "Mi Villano Favorito" ("Despicable Me"), la cual ya suma seis entregas cinematográficas muy exitosas de la mano de Illumination y, ahora, llevará a los caóticos "minions" hasta Hollywood para desatar una monstruosa destrucción.

"Minions & Monstruos" es la séptima película de la saga y la tercera aventura protagonizada por los ingenuos, torpes y adorables secuaces de "Gru", siendo una nueva precuela para narrar el paso de los "minions" por la era dorada hollywoodense.

En su esfuerzo por alcanzar el estrellato, terminan desatando monstruos sobre el mundo y será su misión salvar al planeta del caos que ellos mismos crearon.

Dirigida por Pierre Coffin, quien codirigió las primeras tres películas de "Mi Villano Favorito" y el primer spin-off de "Minions", además de haber sido la voz de los queridos personajes desde 2010, se estrenará el próximo 2 de julio en cines.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada