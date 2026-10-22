"Los Otros", el clásico del horror con Nicole Kidman, volvió a los cines

"Los Otros", el clásico del horror sobrenatural dirigido por Alejandro Amenábar y protagonizado por Nicole Kidman, volvió a los cines chilenos este jueves para celebrar sus 25 años.

El celebrado largometraje de 2001 regresó a la cartelera nacional con una versión remasterizada en 4K, teniendo funciones en las principales cadenas de multisalas y también en algunas salas de cine arte.

La película seguía la historia de "Grace" (Kidman) y sus dos hijos fotosensibles, quienes viven aislados en una misteriosa mansión en la isla de Jersey. Sin embargo, la llegada de tres sirvientes desencadena una serie de extraños acontecimientos que alterarán sus vidas para siempre.

Fue todo un éxito para el género del horror a principios de los 2000, recaudando más de 200 millones de dólares alrededor del mundo y entregando uno de finales más inesperados y recordados del cine.