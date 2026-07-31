Mahershala Ali confirmó que ya no será "Blade" en el MCU

El actor Mahershala Ali ya pasó la página con respecto a ser el legendario cazador de vampiros "Blade" en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, en inglés), luego de que el proyecto nunca pudiera concretarse tras ser anunciado en 2019.

El ganador de dos premios Oscar iba a protagonizar su propia película centrada en el personaje creado en los cómics por Marv Wolfman y Gene Colan, pero los planes nunca se concretaron entre la salida de múltiples directores y un guion que nunca logró terminarse al pasar por varias reescrituras, llevando a que el largometraje fuera borrado del calendario de estrenos de Marvel Studios.

Si el proyecto llega a materializarse pronto, "no será conmigo", reconoció Ali en conversación con la revista GQ.

"Llevo casi 30 años dedicándome a esto (a actuación) profesionalmente, y una cosa que he aprendido es que lo que es para uno, es para uno, y lo que no lo es, no lo es. Por la razón que sea, ese proyecto no es para mí. Si hubieran querido hacerlo, lo habríamos hecho. Así que tengo que seguir adelante, y lo he hecho", sinceró el actor de "Moonlight".

Tanto así que los resultados del extenso entrenamiento que tuvo como preparación para el rol los ocupó para su película "Your Mother Your Mother Your Mother", que justamente dirigió Bassam Tariq, el primer director que estuvo vinculado a "Blade".

"Me tenías bajo contrato; ellos tienen miles de millones de dólares; si hubieran querido hacer la película, la habríamos hecho. Así que no vamos a hacer la película", insistió Ali, creyendo estar "listo para dejar atrás las preguntas sobre 'Blade'. Esas preguntas son para ellos. No quisieron hacerla, así que ellos deberían responder a esa pregunta".

Fue el jefe de Marvel Studios, Kevin Feige, quien admitió que se sentía como "un perdedor gigantesco y un fracasado" por no concretar la película de "Blade" con Ali, aunque celebró el regreso del personaje en "Deadpool y Wolverine", de 2024, con su actor original, Wesley Snipes.

La única participación de Ali en el MCU tuvo lugar en una escena postcréditos de "Eternals", de 2021, aunque solo se dejaba escuchar su voz.