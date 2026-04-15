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Tópicos: Magazine | Cine

Margot Robbie y Bradley Cooper serán los padres de "Danny Ocean" en la precuela de "La Gran Estafa"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Cooper dirigirá la película que se estrenará en 2027.

Margot Robbie y Bradley Cooper serán los padres de

Tendrá como eje narrativo un ambicioso robo durante el Gran Premio de Mónaco de 1962.

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La saga de "La Gran Estafa" ("Ocean's Eleven") se expande con una precuela protagonizada por Margot Robbie y Bradley Cooper, quienes darán vida a los padres de "Danny Ocean", el personaje de George Clooney en la trilogía original que dirigió Steven Soderbergh.

El proyecto, anunciado por Warner Bros. durante su presentación en la CinemaCon 2026, tendrá como eje narrativo un ambicioso robo durante el Gran Premio de Mónaco de 1962.

Fue ahí donde Robbie hizo una aparición virtual, donde reveló que, "antes de que 'Danny Ocean' pusiera un pie en Las Vegas, dos mentes maestras le enseñaron todo lo que sabe: sus padres. Los verán en su mejor momento en nuestra nueva película, llevando a cabo un épico robo en el Gran Premio de Mónaco en 1962".

Cooper, nominado al Oscar por "Maestro" y "Nace una Estrella", será el encargado de dirigir esta precuela tras la salida de Lee Isaac Chung y Jay Roach, con un estreno programado para el 25 de junio de 2027.

La trilogía "Ocean's" dirigida por Soderbergh, iniciada en 2001 y finalizada en 2007, fue protagonizada por Clooney, Brad Pitt, Matt Damon y Andy García, siendo un remake del clásico de 1960 que estelarizó Frank Sinatra junto a otros miembros del denominado "Rat Pack".

El estudio expandió la saga con un spin-off titulado "Ocean's 8: Las estafadoras", que se estrenó en 2018, con un elenco estelar totalmente femenino encabezado por Sandra Bullock como la hermana de "Danny Ocean", siendo acompañada por Cate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Rihanna, Awkwafina y Helena Bonham Carter.

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