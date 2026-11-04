Maya Hawke protagonizará película sobre cartas "Magic"

La actriz Maya Hawke, reconocida por su trabajo en "Stranger Things", saltará al universo de los juegos de cartas coleccionables (TCG, por sus siglas en inglés) con la película inspirada en el popular "Magic: The Gathering".

Desde el medio especializado Deadline informaron que la intérprete de "Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha" encabezará el elenco del largometraje inspirado en el título pionero de los TCG, cuya trama no ha sido revelada.

Hasbro Entertainment y Legendary Entertainment producirán esta película de acción real que será dirigida por Matt Johnson ("Tony"), quien también se encuentra escribiendo el guion junto a Noah Gardner ("Super 8") y Aidan Fitzgerald ("Calls").

Editado por Wizards of the Coast, el TCG por excelencia posee más de 50 millones de jugadores en todo el mundo desde su lanzamiento en 1993.

Teniendo al arte como una de las características más reconocibles del famoso juego de cartas coleccionables, fue en 1999 que Hasbro adquirió Wizards of the Coast y actualmente es todo un fenómeno global, con convenciones, torneos, circuitos profesionales y un enorme mercado secundario de cartas raras y poderosas.