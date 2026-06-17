Mike Myers aseguró que sí habrá "Austin Powers 4"

El actor Mike Myers confirmó que "sí" habrá una cuarta película de "Austin Powers", regresando con su exitosa y colorida saga que parodia al género de espías.

Fue en el marco de su participación en el programa web "Trevor Noah’s World Cup Watch Party", con motivo del Mundial 2026, donde Myers fue consultado por un fan respecto a si se realizará "Austin Powers 4".

El comediante respondió con un rápido "sí", aunque no entregó más detalles respecto al proyecto.

Myers ha sido muy vocal respecto al interés por una cuarta película, aunque se trata de la primera vez en que entrega certeza sobre su realización. Previamente, había expresado su interés en que la próxima entrega se enfoque mayormente en su otro personaje, "Dr. Malito".

De hecho, el comediante retomó esta semana al hilarante villano en un comercial para la marca Verizon, reuniendo a gran parte del elenco de las películas, Seth Green, Mindy Sterling y Rob Lowe.

"Austin Powers" llegó a tener tres largometrajes con Myers en el doble papel del famoso protagonista y su archienemigo, "Dr. Malito".