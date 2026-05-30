"Minecraft 2" ya tiene título oficial y confirmó a Kirsten Dunst en su elenco

Warner Bros. y Legendary anunciaron que la secuela de la taquillera película de "Minecraft" se titulará "A Minecraft Movie: Squared", confirmando la incorporación de Kirsten Dunst a su elenco como "Alex".

Tras dominar los cines en 2025 con una recaudación que bordeó los mil millones de dólares a nivel global, Jared Hess está de regreso como director y, con el rodaje en marcha, mostró un breve adelanto desde el set en Nueva Zelanda junto a Jack Black y Jason Momoa, quienes vuelven como "Steve" y "Garret".

Dunst será "Alex", que corresponde segundo personaje predeterminado y que se presentó en 2014 como contraparte femenina de "Steve".

El elenco también sumó a Matt Berry, quien dio su voz a un "Nitwit" en la primera película, con los rumores apuntando a que dará vida a "Herobrine", personaje que nació de un creepypasta.

Además, se abrió un concurso para que los jugadores tengan la oportunidad de que sus creaciones en el mundo del videojuego basado en bloques sean mostradas en la nueva película.

Hess volverá a dirigir y coescribir el guion junto a Chris Gallett, con la secuela teniendo previsto su estreno en cines el 23 de julio de 2027.