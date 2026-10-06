Muere a los 102 años Eva Marie Saint, ícono de la época dorada de Hollywood

Eva Marie Saint, reconocida actriz de la época dorada de Hollywood, murió este martes a los 102 años en su domicilio de Los Ángeles, Estados Unidos, según informó el medio Los Angeles Times.

La intérprete falleció por causas naturales y deja una extensa trayectoria que comenzó en televisión durante la década de 1940, antes de dar el salto al cine y convertirse en una de las figuras más destacadas de Hollywood.

Nacida el 4 de julio de 1924 en Nueva Jersey y criada en Nueva York, Saint se formó como actriz en la Universidad Estatal Bowling Green, en Ohio, y comenzó su carrera televisiva con producciones como "Campus Hoopla,The Philco Television Playhouse" y "Martin Kane, Private Eye".

Su debut en la pantalla grande llegó en 1954 con "On the Waterfront", película dirigida por Elia Kazan y protagonizada por Marlon Brando, trabajo que le valió el Óscar a Mejor Actriz de Reparto.

Saint recibió la estatuilla de manos de Frank Sinatra apenas dos días antes de dar a luz a su primer hijo, momento en que incluso bromeó durante su discurso de agradecimiento: "¡Puede que tenga al bebé aquí mismo!".

Su recordado paso por el cine de Hitchcock

Uno de los papeles más recordados de su carrera llegó con "North By Northwest", de Alfred Hitchcock, donde interpretó a Eve Kendall, una seductora agente secreta que se alejaba del arquetipo de la rubia inocente presente en otras películas del director.

La actuación la convirtió en una de las más recordadas "rubias hitchcockianas" de la historia del cine, mientras que posteriormente compartió pantalla con figuras como Paul Newman en "Exodus" y Gregory Peck en "The Stalking Moon".

Saint también exploró otros géneros con películas como "The Russians Are Coming" y "Raintree County", aunque con el paso de los años redujo su presencia en la pantalla para dedicar más tiempo a su familia.

La actriz se casó en 1951 con el productor y director de televisión Jeffrey Hayden, con quien tuvo dos hijos y permaneció hasta la muerte de él en 2016, mientras que posteriormente mantuvo una carrera intermitente entre el cine y la televisión, con participaciones en producciones como "Moonlighting", por la que tuvo un papel recurrente, y "People Like Us", trabajo que le permitió ganar un premio Emmy.